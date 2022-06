Pela primeira vez na história de Búzios uma praia da cidade é aprovada pelo júri Nacional do Programa Bandeira Azul 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Obras e Saneamento e Secretaria de Turismo, e com o apoio da Câmara de Vereadores, conseguiu pela primeira vez na história da cidade que uma praia de Búzios, a Praia do Forno, fosse aprovada pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul.

Nesta quarta-feira (01), o júri Nacional do Programa Bandeira Azul aprovou a candidatura da praia do Forno para receber o selo ecológico do Programa Bandeira Azul. Trata-se de um selo de qualidade ambiental e urbanística conferido a praias que atendem um grupo total de 34 critérios, entre eles, qualidade físico-química e biológica da água do mar, comprovada em 80 análises, requisitos de acessibilidade, levantamento de áreas sensíveis ambientalmente, análise do pertencimento a Unidades de Conservação, planejamento de gestão de tráfego, código de postura na praia, plano de emergência ambiental e ações de educação ambiental, entre outros.

O secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, destacou que foi executado um trabalho extenso, abrangente e pioneiro pela equipe de profissionais técnicos do município, pois requereu a elaboração de toda a integralidade da documentação pela atual gestão municipal, o que elevou consideravelmente o grau de dificuldade da candidatura, por se tratar da primeira vez: “Essa aprovação do selo ecológico coloca Búzios no patamar ambiental e turístico de primeiro mundo, no sentido de receber turistas, principalmente advindos da Europa e de outros lugares que gostam de visitar praias com Bandeira Azul”.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, iniciou nesta quarta-feira (01) a execução da ação de Intervenção Ambiental e Urbanística da Praia do Forno, para contribuir qualitativamente no local.