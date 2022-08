Polícia Civil prende falso médico em Iguaba Grande

Na manhã desta quinta-feira, dia 11, agentes da 129ª DP de Delegacia de Iguaba Grande, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Janaína Peregrino, com o apoio de policiais da 126ª DP – Delegacia de Cabo Frio, prenderam em flagrante delito um nacional que se passava por médico, candidatando-se a uma vaga de emprego na Secretaria de Saúde do município de Iguaba Grande.

Dentre as documentações apresentadas, A. A. M. entregou CRM e Diploma Universitário do curso de Medicina na ocasião da assinatura do contrato de trabalho com a Prefeitura de Iguaba Grande. No momento de sua prisão, A. A. M. confessou de fato não ser médico e ainda resistiu e tentou fugir dos policiais que precisaram usar dos meios necessários para contê-lo e precisou ser algemado.

O falso médico ainda é investigado por Falsidade Ideológica, Falsificação de Documento Público e Exercício Ilegal da Medicina em outra circunscrição, além de já ter e passado por Subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

A encontra-se custodiado na sede da 129ªDP – Iguaba Grande aguardando transferência para unidade prisional.