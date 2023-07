O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Búzios

Os vereadores de Búzios: Gelmires da Costa Gomes Filho, o Gugu de Nair, e Raphael Amaral Lima Braga podem perder o mandado por fraude à cota de gênero do partido DEMOCRATAS, o DEM, nas eleições municipais de 2020. A ação de impugnação de mandado é movida pelo Ministério Público Eleitoral e tramita em segredo de Justiça. O processo prevê a impugnação não apenas dos dois vereadores, mas de todos os candidatos – doze no total – que concorreram pela legenda. A lista inclui Cristiano Marques de Oliveira, João Carlos Alves de Souza e até o empresário Thomas Werber.

São Pedro da Aldeia

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural de São Pedro da Aldeia serão eleitos hoje, durante a Conferência de Cultura que acontece no Teatro Municipal Doutor Átila Costa. A eleição está prevista para às seis da tarde. O último dia da conferência, entretanto, tem início às quatro da tarde com a participação remota de Roberta Cristina Martins (Secretária Nacional dos Comitês de Cultura) e Micaela Costa (Coordenadora-geral do Sistema Nacional de Cultura). O Secretário Municipal de Cultura, Thiago Mar-ques apresenta um relatório das alções do governo. Logo em seguida acontece a apresentação dos candidatos do Conselho de Política Cultural, eleição e proclamação dos nomes eleitos. Hoje também serão eleitos os delegados para a Conferência Estadual. O conselho de cultura foi dissolvido há um ano, em meio a denuncias de fraude, gerando questionamento do Ministério Público Federal.

Saquarema

Saquarema vai sediar a segunda etapa do Circuito Estadual de Surfe. A Praia de Itaúna, que recebeu recentemente os maiores nomes do esporte mundial vai se palco, entre os dias 20 e 23, para a nova geração. O “Saquarema Surf Pro AM 2023” profissional e Junior será disputado em dez categorias: Profissional, Sub-18, 16, 14, e 12 (todas com Masculino e Feminino). Para os pro-fissionais, a etapa terá nível “3A” com uma premiação total de R$ 54.400 Reais, distribuídos de forma proporcio-nal entre os homens e mulheres. Para os juniores (categorias de base), a etapa terá nível máximo, sendo fundamental para a definição dos cam-peões estaduais e da equipe do Rio no brasileiro de 2024. Todo o evento será transmitido ao vivo no Youtube (canal da Federação Estadual), com suporte da “OK Virtual”.

Cabo Frio

O advogado Luciano Régis disse que o depoimento de Glaidson Acácio dos Santos, ontem, na CPI das Pirâmedes Financeiras, revelou o que ele já sabia: o dono da GAS Consultoria não paga aos milhares de investidores lesados no esquema porque não quer. O advogado falou que foi surpreendido pelas declarações do “Faraó dos Bitcoins” que afirmou aos deputados da CPI que os clientes só serão ressarcidos quando ele for colocado em liberdade. O advogado lembrou que Glaidson deve ser condenado a pelo menos cinquenta anos de prisão. Luciano Regis, que auxilia a promotoria no processo em que o dono da GAS é acusado de ordenar a execução do trade Luciano Pessano, assassinado a tiros em São Pedro da Aldeia em agosto de 2.021, disse não acreditar que os clientes da empresa consigam reaver seus investimentos. Segundo ele, quem mata por dinheiro não paga aos credores. O presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, deputado Áureo Ribeiro, vai pedir a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de dados de Glaidson Acácio dos Santos, e da venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Glaidson foi ouvido por videoconferência ontem pela CPI. O deputado também vai pedir a Polícia Federal o compartilhamento de provas com a CPI. Glaidson negou que a GAS funcionava como fachada para um esquema de pirâmide financeira. Ele esclareceu que os clientes não compravam criptomoedas especificamente, mas adquiriam os serviços de negociadores (traders) . O deputado Zé Haroldo Cathedral desmentiu o “faraó’”, disse que o esquema era pirâmede, que ele mentiu ao prometer 10% ao mês”, e repassava aos clientes antigos o dinheiro que arrecadava dos clientes novos.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia se mantém empenhada em capacitar os servidores aldeenses com as novidades da tecnologia e, assim, facilitar a vida do contribuinte. Na terça-feira (11/07), as equipes de atendimento dos setores de IPTU e Dtrim (Alvará e ISS), da Secretaria Municipal de Fazenda, participaram de um treinamento sobre o uso de processos eletrônicos, que visa realizar os procedimentos burocráticos da Prefeitura de forma virtual. A capacitação foi realizada pela empresa Modernização Pública, que abordou três temas específicos: acordo de dívida ativa, ITBI e transferência de ato praticável.

Iguaba Grande

Numa parceria da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável com a Secretaria de Saúde, o sonho virou realidade. E mais de quinhentos idosos participaram desse dia histórico. “O momento foi marcado por muita emoção com as apresentações e beleza do espaço tão aconchegante”, disse o prefeito Vantoil Martins.