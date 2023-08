O torneio de altinha vai agitar a Praça da Bandeira e a disputa vai ser emocionante! Para participar, basta ir até a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, localizada no Espaço Cultural do Surfe, na Praça da Cidadania, com um documento original com foto e se inscrever. Vale destacar que é obrigatória a participação de, pelo menos, uma mulher por quarteto!

O torneio de altinha acontece no dia 10 de agosto, a partir das 18h, na Praça da Bandeira, no bairro da Passagem.