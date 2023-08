2ª Corrida Morada da Aviação Naval acontece dia 27 de agosto em São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia irá receber a segunda edição da Corrida Morada da Aviação Naval no dia 27 de agosto (domingo). O evento é organizado pelo Comando da Força Aeronaval da Marinha do Brasil e pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em comemoração aos 107 anos da Aviação Naval. As inscrições serão gratuitas e estão previstas para o dia 10 de agosto (quinta-feira), de forma on-line. Mais detalhes serão divulgados em breve.

A corrida rústica terá um percurso de cerca de 6,5km, com largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), às 8h, e chegada dentro da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. Serão oferecidas 650 vagas para o público geral, 350 para militares e 100 vagas para os competidores kids. Os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível para a retirada do kit da corrida no dia 26 de agosto, das 10h às 20h, em local a ser definido.

A Corrida Morada da Aviação Naval irá oferecer premiações em dinheiro para o primeiro lugar geral nas categorias masculino e feminino; troféus para os cinco primeiros colocados na classificação geral do masculino e do feminino, além de medalhas para os demais competidores. Serão distribuídos, ainda, troféus para os três primeiros colocados das categorias por faixa etária e para os três primeiros colocados da categoria PCD masculino e feminino.

Na edição deste ano, a corrida conta com uma grande novidade: a inclusão da modalidade “kids”. Serão disponibilizadas 100 vagas para as faixa etárias até 02 anos (25 metros), de 3 a 4 anos (50 metros), 5 a 6 anos (100 metros), 7 a 8 anos (200 metros) e 9 a 11 anos (400 metros).

Para mais informações, os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Esportes e Lazer, na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro.