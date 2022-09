Praça Dona Joana é revitalizada em Iguaba Grande

Nesta ultima terça-feira, dia 20, foi entregue a população a revitalização da Praça Dona Joana, no bairro Cidade Nova. A nova área, totalmente reformada, tem o objetivo de proporcionar bem-estar e oferecer espaços atrativos para a população.

A área de lazer ganhou mesas, bancos, brinquedos para crianças e paisagismo completo. Além disso, o espaço é todo acessível com rampas e piso tátil. As ruas Princesa Diana e Vital Marins da Fonseca, ao redor da nova praça, foram contempladas com drenagem e pavimentação de concreto intertravado, através do Programa Iguaba Melhor (PIM).

“É muito satisfatório poder entregar a população essa área totalmente revitalizada, mais aconchegante, com uma estrutura de ótima qualidade. Os moradores de Iguaba estão vendo uma nova realidade da nossa cidade. Estamos trabalhando intensamente para dar a qualidade de vida que todos merecem. Ruas pavimentadas, equipamentos com equipes preparadas e, agora, começamos os trabalhos de revitalização das praças de nossa cidade. Temos muito trabalho ainda pela frente. Iguaba Grande será destaque no nosso Estado”, disse o prefeito Vantoil, durante a entrega da área a população.

O secretário de Obras e Urbanismo, Alexandre Freitag, disse que o trabalho de revitalização chegará em outras praças da cidade.

“A próxima praça a receber a reforma é a Edyla Pinheiro, no centro da cidade. Queremos deixar esses locais mais agradáveis para os moradores. Estamos empenhados em entregar praças totalmente revitalizadas e aconchegantes para os moradores”, finalizou Alexandre.