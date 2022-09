Saquarema vai comemorar Dia Internacional da Animação

A Associação internacional do Filme de Animação escolheu a cidade de Saquarema como uma das sedes do Dia Internacional da Animação, que será comemorado em 28 de outubro! Na data, diversos curta metragens serão apresentados na cidade, gratuitamente, para comemorar este importante gênero do cinema.

A programação conta com filmes nas categorias: “mostra nacional” e “mostra internacional”, com curtas brasileiros e estrangeiros voltados para o público juvenil e adulto, com 1 hora de duração. Há, também, a categoria “mostra infantil”, com animações nacionais de classificação livre e com 1 hora de duração.

Em Saquarema, o evento é realizado com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A programação será disponibilizada pelos organizadores nas próximas semanas. Para mais informações, acesse: www.diadanimacao.com.br