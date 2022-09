Praça Porto Rocha, em Cabo Frio, recebe a 8ª edição do projeto Nosso Samba 

No sábado (17), a partir das 17h, a Praça Porto Rocha, no Centro, receberá o projeto “Nosso Samba”. Esta é a oitava edição do evento, que conta com programação gratuita e apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

A roda de samba será com o grupo “Sambe Como Uma Mulher”. A apresentação contará com a participação especial da cantora Juliana Feliciano. A DJ Nana Clara também vai animar o público no warm up e intervalos. O Jongo vai ganhar a praça, com o Coletivo Griot e, para abrilhantar ainda mais o evento, a feira de empreendedorismo Aldeia Criativa vai levar muita coisa bonita e boa comida para o público presente.

Segundo a produtora do Nosso Samba, Carol Gonçalves, o projeto é desenvolvido por mulheres e voltado para todos os públicos, mas em especial o feminino.

“É uma honra poder ocupar a praça principal da cidade, agradecemos a Prefeitura de Cabo Frio por ceder o espaço e a todo o público que nos acompanha e movimenta o projeto. Sem o apoio do público e, em especial, das mulheres, o Nosso Samba não existiria, é lindo demais ver que essa ocupação resiste e floresce. Nosso projeto é realizado desde 2018 e vem se firmando como um projeto de ocupação pública que evidencia o protagonismo das mulheres na produção, nas manifestações artísticas e no empreendedorismo criativo. Essa edição conta também com apoio do Governo Estadual e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pelo Edital Retomada Cultural 2”, finaliza a produtora do Nosso Samba.