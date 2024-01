Pré-matrículas para escolas de São Pedro da Aldeia estão abertas

Está aberto o período de pré-matrícula para as unidades escolares da rede municipal de São Pedro da Aldeia.

As inscrições são apenas on-line e o link está disponível em www.pmspa.rj.gov.br

🔸 Ínicio:

9h desta quarta-feira (10/01)

🔸 Término:

23h59 da próxima quarta-feira (19/01)

A pré-matrícula é válida tanto para o ingresso de novos alunos quanto para transferências. São disponibilizadas vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A Secretaria Municipal de Educação também oferece suporte presencial e disponibiliza computadores para a realização do processo, das 9h30 às 16h, até o dia 17 de janeiro.

A pessoa responsável pelo cadastro deverá preencher os campos do formulário da pré-matrícula on-line e seguir as orientações indicadas no sistema em cada passo do cadastro. As vagas disponíveis no momento da escolha serão informadas pelo sistema conforme o ano de escolaridade indicado.