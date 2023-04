Prefeita de Araruama anuncia aumento de medidas de segurança nas escolas e creches do município

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou, nesta quarta-feira (05), em sua página do Facebook, a instalação de câmeras com sistema de reconhecimento facial e a contratação de empresa de segurança para as 52 escolas e 33 unidades do Projeto Nova Casa Creche, que atendem cerca de 20 mil alunos.

As medidas, de acordo com ela, são para prevenir da onda de violência que vem sendo registrada contra professores e alunos em escolas do país. A prefeita informou que a licitação para contratação do sistema de reconhecimento facial está em andamento, ao custo de pouco mais de oito milhões, cento e sessenta mil reais. O edital prevê a instalação de 250 dispositivos de vigilância.