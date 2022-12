Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai receber Medalha Pedro Ernesto e Título de Cidadão Carioca

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai receber da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Medalha de Mérito Pedro Ernesto e o Título de Cidadão Carioca durante uma solenidade que será realizada nesta sexta-feira (16), a partir das 18h, no Palácio das Águias (Rua Érico Coelho, 72, Centro, Cabo Frio). A iniciativa de conceder as honrarias foi do vereador Rafael Aloisio Freitas, que faz parte da Mesa Diretora da Casa Legislativa carioca, em que ocupa o cargo de primeiro secretário.

Atualmente, o prefeito José Bonifácio governa o município de Cabo Frio pela terceira vez, mas em cinco décadas de atuação na vida pública, ocupou inúmeros cargos de relevância nas esferas municipal, estadual e federal, incluindo os de deputado estadual e de secretário de Estado. Ao longo desse período, estreitou relações com todos os municípios do estado, em especial com a cidade do Rio de Janeiro, onde fica sediada a maior parte das instituições em que esteve à frente.

“É uma grande honra ser escolhido para receber tão importantes homenagens. Apesar de atualmente estar completamente dedicado à missão de governar Cabo Frio, é com muita alegria que recebo esse reconhecimento pelo trabalho realizado durante décadas de dedicação à vida pública”, disse o prefeito.

Criada em 1980, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto é a principal honraria concedida pelos vereadores do município do Rio de Janeiro, entregue a pessoas e entidades que possuem atuação destacada na sociedade. A homenagem leva o nome do prefeito Pedro Ernesto, que governou a cidade do Rio entre os anos de 1931 e 1936. Para que a indicação seja aceita, é necessária a assinatura de, no mínimo, um terço dos 51 vereadores cariocas.