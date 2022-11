Prefeito de Cabo Frio recebe “Menção Honrosa” pelo apoio à comunidade LGBTI+

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, foi homenageado nesta sexta-feira (4) com uma “Menção Honrosa” pelo apoio à comunidade LGBTI+. A cerimônia fez parte do Prêmio Sou + Diversidade, promovido pelo Grupo Iguais. A entrega foi no auditório da Prefeitura.

A homenagem feita devido ao apoio do prefeito e do Governo Municipal para a realização da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. O evento será neste domingo (6), promovido pela Prefeitura em parceria com o Grupo Iguais. A festa será na orla da Praia do Forte, a partir das 13h, como parte da programação do aniversário de 407 anos da cidade.

A Rádio Litoral FM também foi agraciada com a Menção Honrosa. O certificado foi entregue à radialista Cristina Elias, que é também a madrinha do evento.

Ao receber a Menção Honrosa, o prefeito José Bonifácio destacou a importância do respeito às escolhas e à diversidade.

“O respeito tem que estar acima de tudo. É preciso respeitar quem pensa e faz escolhas diferentes das nossas. A realização da Parada do Orgulho LGBTI+ em Cabo Frio na Praia do Forte é importante pois vai levar a mensagem de respeito à diversidade para as pessoas. Eu estarei no evento. Vou circular pela orla de bicicleta e peço para toda a população que respeite essa manifestação, e que acolha a todas as pessoas que estão vindo para a nossa cidade para participar da Parada com carinho e cordialidade”, afirmou o prefeito.

O presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, destacou a importância das autoridades locais participarem da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, dando apoio às causas da comunidade.

“Por muitos anos, o local destinado à Parada LGBTI+ foi o Espaço de Eventos, no bairro Perynas. Contudo, lá não era o lugar adequado, já que deixava o evento mais isolado, longe do grande público. A Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio é um movimento de resistência e conscientização. Queremos passar a mensagem do respeito, do amor e da igualdade. Por isso a nossa luta é e sempre será por visibilidade. Por essa razão que realizaremos o evento na Praia do Forte, para que mais pessoas tenham acesso à nossa mensagem. Agradecemos imensamente à Prefeitura e ao prefeito José Bonifácio pelo apoio na organização e estrutura”, disse ele.