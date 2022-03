Prefeito de Iguaba Grande vai ao Rio em busca de agilidade na execução dos convênios 

Nesta terça-feira (22), o prefeito Vantoil Martins, acompanhado do vereador Líder do Governo, Luciano Silva, esteve na cidade do Rio de Janeiro, em reunião com o deputado presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), André Ceciliano e o deputado Bruno Dauaire.

A visita faz parte da busca por mais agilidade na execução dos convênios firmados pela prefeitura de Iguaba e o Governo do Estado, nas obras de pavimentação, drenagem e construção do Teatro Municipal, na praça nova da Estação.

“Estamos sempre buscando manter o diálogo com os deputados e o governo do estado para agilizar os processos de obras e retomada de convênios. Os deputados têm sido grandes facilitadores na busca por esse diálogo”, disse o prefeito, Vantoil Martins.