Prefeito de São Pedro da Aldeia vistoria obras

Durante a tarde desta quarta-feira (13), o prefeito Fábio do Pastel analisou as obras de duas unidades de ensino na cidade.

Fábio esteve na Creche da Dona Chica, localizada no bairro Morro do Milagre, onde vistoriou as melhorias realizadas pelo município. A unidade contará com mais duas salas que vêm recebendo reforço estrutural e modernização, além de nova identidade visual.

O chefe do executivo aldeense seguiu, ainda, para a Escola Manoel Martins e acompanhou de perto o andamento da rede de água para a localidade. Fábio do Pastel conversou com moradores do bairro e garantiu que além da escola, os moradores do local também serão beneficiados pelo serviço.