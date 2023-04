Prefeitura apresenta diagnóstico socioterritorial de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realiza na próxima terça-feira (11), no auditório municipal localizado na sede do Governo Municipal, a apresentação do Diagnóstico Socioterritorial do munícipio. O encontro acontece a partir das 10h e será conduzido pela assistente social e coordenadora de campo, Fernanda Azevedo Cordeiro.

Segundo a Superintendência da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), da Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio, o Diagnóstico Socioterritorial é um documento previsto na Norma Operacional Básica (NOB) do Suas 2012, que deve ser realizado a cada quadriênio, pois compõe a elaboração dos Planos de Assistência Social em cada esfera de governo.

Segundo a norma, o diagnóstico tem por objetivo o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes socioterritoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais que os caracterizam, reconhecendo as demandas e potencialidades e, assim, orientar a implantação de serviços, programas, benefícios e/ou projetos na Assistência Social.

A apresentação vai contar com a participação dos superintendentes, coordenadores e dos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social, além de representantes das secretarias da Melhor Idade; da Criança e Adolescente; Saúde; Educação e a Secretaria Adjunta de Assuntos Urbanísticos, que contribuíram com informações para a construção do diagnóstico.