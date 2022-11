Prefeitura de Búzios adquire embarcação para fiscalização e monitoramento ambiental na costa Buziana

A Secretaria do Ambiente e Urbanismo adquiriu nesta sexta-feira (18) uma embarcação para a equipe de fiscalização monitorar a costa Buziana. Dessa forma os agentes ambientais poderão coibir os crimes ambientais, principalmente a pesca predatória de grandes embarcações dentro da região. A embarcação foi comprada com recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, disse que a partir deste momento, a secretaria do Ambiente está equipada para monitorar toda a região dentro dos limites do município.

“Nossa equipe estará no mar coibindo qualquer tipo de crime ambiental. Faço um apelo à população para denunciar qualquer irregularidade na nossa costa. Tenho certeza de que em tempo hábil responderemos com toda força necessária para evitar o crime ambiental. Você pescador buziano, fique em paz, porque a partir deste momento, nós temos o compromisso de colocar para fora da nossa costa qualquer embarcação que venha cometer crime ambiental dentro da região e Unidades de Conservações. Agora teremos ações efetivas na questão ambiental”.