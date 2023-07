Prefeitura de Búzios entrega à população duas grandes obras contra os alagamentos no município

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras e Projetos entregou nesta semana, duas (02) grandes obras contra os alagamentos no município. Devido à forte chuva que caiu no município em novembro de 2022, que deixou vários pontos alagados e algumas famílias desabrigadas, foi realizado um estudo nos pontos de alagamento para solucionar o problema. Em cima desse estudo, foi feito um projeto para implantação de galerias para escoamento das águas, para resolver de vez e sanar o problema na Baía Formosa e a construção de uma lagoa de drenagem no bairro do Capão.

Desde então, a Secretaria de Obras e Projetos vêm trabalhando incansavelmente em soluções para evitar novos alagamentos nesses bairros e buscando a prevenção de futuros alagamentos com as fortes chuvas de verão, que são predominantes em todo a Região dos Lagos.

As obras das galerias da Baía Formosa, na Avenida 12 de Novembro (antiga estrada Cabo Frio/Búzios), em frente à entrada da Fazendinha, estão concluídas. No local, foram implantados 1000m de galerias, com diâmetros de 2m x 70 cm, para escoamento de águas pluviais, da região.

A construção da 1ª etapa da lagoa de drenagem no bairro Capão, também está pronta. A Lagoa do Capão, com mais de 11 mil m³ foi construída para comportar 16 milhões de litros d’água, 100% limpa e com esgoto zero. A tonalidade da água está límpida e transparente. A próxima etapa será a urbanização ao redor e um criadouro para várias espécies de peixes.

De acordo com o secretário da Pasta e vice-prefeito, Miguel Pereira, tanto as galerias, quanto a lagoa beneficiará toda a população da Baía Formosa, Capão e parte de Cem Braças. A possibilidade de alagamento nestes bairros, serão zero.

Além dessas duas importantes obras prontas e entregues aos munícipes, a Prefeitura de Búzios continua trabalhando em outras vertentes para evitar futuros alagamentos no município. É importante ressaltar, que é realizada a limpeza constante dos bueiros pelos bairros da cidade, além da conscientização dos moradores para não jogarem lixo e esgoto nas redes pluviais do município.