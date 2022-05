Prefeitura de Búzios faz Abordagem Social junto à população em situação de rua 

No último sábado (30), a Prefeitura de Búzios intensificou as ações de abordagem social junto à população em situação de rua. A ação foi realizada pelo CREAS, equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda. A equipe de abordagem percorreu pelo Centro da Cidade, pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas até a Loja Americanas de Manguinhos, pontos onde há maior concentração dessas pessoas.

Num primeiro momento foram abordadas duas pessoas em situação de rua na Praça Santos Dumont, onde lhes foi ofertado levá-los para uma instituição para receberem acolhimento, como banho e alimentação, porém os mesmos se negaram a receber o atendimento, tendo um inclusive se retirado do local no momento da abordagem. Em outra ocasião, uma senhora que já foi abordada outras vezes pela equipe e que aparentemente apresenta distúrbios psiquiátricos, foi conduzida até a sua casa no Bairro de Geribá, onde foi recebida pela sua mãe no local.

As abordagens são realizadas semanalmente, com o objetivo de dar dignidade para quem mais precisa.

Para informar sobre pessoas em situação de rua ligue para o CREAS: 2623-7639, de 9h à 17h.