Iguaba Grande tem novo secretário de Educação

O prefeito de Iguaba Grande, efetivou nesta quinta-feira (05) uma troca no comando da Secretaria de Educação. O então secretário Fred Carvalho, deixou a pasta após mais de três anos.

O novo secretário de Educação é Jales Lins, acumulando com a secretaria de Governo. Segundo o prefeito Vantoil Martins, o objetivo com a indicação de Jales é manter a continuidade do trabalho executado por Fred.

“Quero agradecer a tudo que o Fred ajudou a construir junto do nosso governo. As mudanças sempre são para uma evolução no trabalho e a dinamização das ações. Fiz a escolha da mudança, mas deixando sempre as portas abertas para o Fred. Convidamos para assumir outros projetos na prefeitura, mas ele preferiu iniciar um novo empreendimento e desejamos todo sucesso para ele”, explicou o prefeito.

O novo secretário de Educação afirmou que está confiante para assumir a nova função.

“Estamos sempre a disposição para o governo. Entendemos que a gestão precisa, muita das vezes, dessa movimentação para efetivação de ações. Estarei acumulando duas pastas importantes, mas com diálogo e muito trabalho teremos êxito nas ações”, completou o novo secretário, Jales Lins.

Fred e Jales fazem a transição até a próxima sexta-feira (06). A posse de Jales acontece na segunda-feira (09).