O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 05

Arraial do Cabo

O Ministério Público Federal denunciou Diego Texeira Sales pela exploração ilegal do turismo náutico na Reserva Marinha de Arraial do Cabo sem a autorização do ICMBio. Ele foi flagrado em setembro do ano passado com a embarcação, “Enseada Beach”, pela fiscalização do ICMBio, e confessou o crime ao argumentar que iniciou os trabalhos com turismo náutico, sem autorização, devido a demora na conclusão do seu pedido junto ao órgão ambiental. Este ano, o MP denunciou outras três pessoas pelo mesmo crime. O Procurador da República, Leandro Mitidieri, ressalta que o turismo náutico ilegal é atividade potencialmente poluidora, sendo a maior causa de danos a unidade de conservação federal em Arraial.

Cabo Frio

Moradores do Pontal do Peró querem a certificação da Bandeira Azul para a praia, localizada no extremo esquerdo do Peró e muito recomendada para prática de ecoturismo, mergulho e kitesurfe.

A reivindicação será levada ao Workshop do Programa que acontece nesta quinta e sexta-feira na UVA e vai reunir representantes de praias e marinas certificadas e candidatas à certificação internacional. Ambientalistas se dizem preocupados com a falta de ações da prefeitura no trecho certificado. Eles reclamam da falta de fiscalização e ordenamento do não cumprimento da promessa de construção de novos quiosques: da falta de saneamento no entorno da orla e, da desativação do Bike Orla, que era feito pela Guarda.

São Pedro da Aldeia

A banda de rock mineira Joga Quest, liderada por Rogerio Flausino, e o cantor Ferrugem, são as grandes atrações do encerramento do Fest Verão e do aniversário de 405 anos de fundação de São Pedro da Aldeia. Ferrugem se apresenta na cidade no dia 14, sábado, no encerramento do Fest Verão. O show vai custar R$ 150 mil aos cofres do município aldeense, de acordo segundo o Portal da Transparência. O Jota Quest tem apresentação marcada na cidade para o dia 15, domingo. O show vai custar aos cofres públicos R$ 160 mil.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o vereador Balliester Wernec, presidente da Câmara, tá muito bravo. O motivo seria a saída do secretário de Educação, Fred Carvalho, da secretaria. Segundo informações, ele por onde passa não esconde a tristeza.

Araruama

A inauguração da Casa do Trabalhador, no município de Araruama e a ida do governador Cláudio Castro ao município continua repercutindo. Aliás, o governador disse em entrevista que ajudar Araruama é bem mais fácil porque a cidade está organizada. Em entrevista à página Fala Cidadão, com Arlindo Junior, a prefeita, Lívia de Chiquinho, deixou escapar que pediu ao governador. Quem ganha é o povo.

Búzios

O vice-prefeito e secretário de Obras de Búzios, Miguel Pereira, foi à Câmara de Vereadores, na manhã desta quinta-feira (05), para prestar contas de sua secretaria e falar do projeto “Esgoto Zero” no município. A secretaria de Educação, Carla Natália, também foi convocada para fala de sua pasta ainda neste mês de maio.