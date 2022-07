Prefeitura de Búzios inicia regularização do fluxo de cirurgias de vesícula no município 

Com aumento de mais um dia na semana para realização da colecistectomia no Hospital Municipal, a Secretaria de Saúde dá andamento a este procedimento cirúrgico e programa mutirões para agilizar o processo

Neste mês de julho, começaram a ser realizadas pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, os procedimentos de colecistectomia (cirurgias de vesícula) no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), fixando dois dias da semana para atender à demanda destes procedimentos indicados para a retirada de cálculo biliar, popularmente chamado de “pedra na vesícula”. Em uma semana foram realizadas 25 destas cirurgias, e o objetivo é potencializar a realização da colecistectomia no fluxo cotidiano de atendimento do centro cirúrgico do HMRP, cerca de 30 dias após a solicitação pelo médico especialista. Estão sendo programados mutirões, com datas ainda a serem divulgadas, para acelerar o processo.

“A demanda reprimida para cirurgias de vesícula é grande, por causa do período de restrição para cirurgias eletivas devido a pandemia, somada a uma longa fila de espera formada desde gestões passadas. Mas estamos empenhados na resolução desta necessidade no município. Aumentamos mais um dia na semana para a realização da colecistectomia, e, assim como fizemos em outros procedimentos, estamos organizando os mutirões ainda para esse ano”, afirma o secretário Leônidas Heringer.

Foram mais de 500 cirurgias eletivas realizadas no primeiro semestre de 2022 no HMRP, um número muito acima da média das unidades hospitalares no estado, em especial, no interior. A meta é passar de mil intervenções até dezembro.

Cirurgias eletivas, entre elas a colecistectomia, são cirurgias programadas que não são consideradas de urgência e que o médico agenda o dia e o horário para sua realização conforme mapa cirúrgico do hospital e a ocasião mais propícia. O fluxo de atendimento para a realização de cirurgias eletivas é organizado de acordo com o tempo de espera e o nível de urgência de cada paciente. Com a regularização de cada procedimento, o tempo estimado para a realização de cirurgias em Búzios é de 30 dias após a solicitação pelo médico especialista.

Diversos procedimentos já tiveram o fluxo regularizado. Estamos regularizando uma a uma e, em breve, também zeraremos a fila para as cirurgias de vesícula e, assim, também regularizaremos o tempo de realização para 30 dias após a solicitação”, afirma Priscila Gasparetto, diretora do HMRP.

Neste ano a atual gestão municipal inaugurou mais uma sala no centro cirúrgico do HMRP, o que está agilizando ainda mais a realização desses procedimentos.