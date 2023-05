Prefeitura de Búzios investirá em acessibilidade ao revitalizar urbanisticamente nove ruas do centro da cidade

By

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras e Projetos, deu início nesta segunda-feira (22), a revitalização urbanística de nove ruas no centro da cidade. O município investirá cerca de 6,5 milhões de reais para que as ruas possam, além se serem revitalizadas, também garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

As ruas passarão a ser de piso intertravado e todas niveladas, para garantir a acessibilidade. Os paralelepípedos retirados serão reaproveitados em outros locais. As ruas contempladas serão Manoel José Carvalho, César Augusto São Luís, Rui Barbosa, Luís Joaquim Pereira, Felipe Gustavo, Travessa Lúcio Quintanilha, Germiniano José Luís, Travessa Oscar Lopes Campos e Travessa dos Pescadores.

A Prefeitura de Búzios, está atuando para melhorar a cada dia a vida da população, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. O objetivo é que o município, que recebe pessoas de diversas partes do mundo, seja cada vez mais acessível e inclusivo, não apenas no receptivo, mas em toda a infraestrutura da cidade.