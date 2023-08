Prefeitura de Búzios mantém vacinação contra Influenza e Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a Influenza e a Covid-19 será mantida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A procura, seguindo uma tendência nacional, é baixa. O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) tem registrado um aumento significativo no atendimento, com cerca de 500 a 600 pessoas diariamente, sendo a maioria crianças com síndromes respiratórias, e é fundamental, neste momento em que as temperaturas estão mais frias, é crucial a busca pela imunização.

A vacinação é uma das melhores formas de prevenção contra as doenças respiratórias, como a Influenza e a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que é fundamental que todos os moradores busquem a imunização, especialmente neste período de maior propagação de vírus.

As seguintes Unidades Básicas de Saúde estão aplicando a vacina contra a Influenza:

– UBS José Gonçalves (José Gonçalves)

– UBS João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

– UBS Lilson M de Souza (Cem Braças)

– UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

– UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

– UBS Clinica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

– UBS Benildo Motta (São José)

– UBS Gregório A de Oliveira (Capão)

– UBS Francisco Haroldo Ceravolo (Brava)

– UBS Antônio Elesbão dos Santos (Rasa)

– UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que cada cidadão deve procurar a UBS do bairro onde reside para obter mais informações sobre a disponibilidade da vacina e os horários de atendimento. Reforçamos a importância de se vacinar para proteger a si mesmo e contribuir para a saúde coletiva.