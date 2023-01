Prefeitura de Búzios realiza ação nas praias do município afim de evitar acidentes marítimos e danos ambientais nas localidades

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo iniciou nesta quarta-feira (11) uma ação de monitoramento nas praias da Azeda, Azedinha, Tartaruga, João Fernandes/ Fernandinho e Manguinhos para evitar que as embarcações ultrapassem os 200m permitidos da costa, evitando assim acidentes com os banhistas, bem como os danos ambientais, como: óleo dos motores e poluição sonora.

A ação faz parte do plano de reordenamento das praias e serão estendidas a todas as praias do município. O objetivo é fazer uma fiscalização ostensiva por terra e mar.

De acordo com o coordenador do Ambiente Bernardo Corty a ação foi muito positiva. “Mais de 15 embarcações estavam em locais impróprios, e assim que foram abordados pela equipe de monitoramento marítimo, foram solícitos com as orientações dos agentes e retiraram-se do local”.

A fiscalização marítima contou com o apoio da Guarda-Vidas de Búzios.