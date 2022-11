Prefeitura de Búzios realiza nesta sexta-feira Audiência Pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual 2023

A Prefeitura de Búzios realizará nesta sexta-feira (04), uma Audiência Pública para apresentar a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), do exercício de 2023. O evento será realizado no Auditório da Câmara Municipal, às 10h.

A LOA é um instrumento que estima as receitas, e fixa as despesas públicas para os programas e ações que serão executados em um exercício financeiro. A intenção do chefe do Executivo é ouvir as demandas dos munícipes para incluir nas ações do próximo ano.

Segundo a controladora do município, Luciana Vieira, a LOA tem a vigência de um ano e tem que estar em sintonia com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). É uma lei, elaborada pelo Poder Executivo, que detalha as despesas e as receitas programadas para o próximo ano.

Participe com sugestões através da consulta pública: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeLQumeKbTa2ZwAy1NnIqkm0_q7jcnDKPLCuJX4m9O6rmuyA/viewform

A Audiência Pública será transmitida ao vivo, pela página da Câmara Municipal no Facebook / Youtube.