Cabo Frio terá novo mutirão de vacinação animal neste sábado em bairros do distrito de Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio dá continuidade à campanha de vacinação antirrábica 2022 para cães e gatos neste sábado (05), das 10h às 17h, promovendo um mutirão de atendimento itinerante em bairros do distrito de Tamoios.

Neste dia, a ação vai ter postos fixos de vacinação nos bairros São Jacinto, Samburá, Unamar, Florestinha, Nova Califórnia, Botafogo, Santo Antônio, Aquárius e Maria Joaquina.

A vacinação contra a raiva é destinada aos animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas.

Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.

A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica animal acontece anualmente a fim de que sejam evitados casos de raiva animal no município. Em 2022, Cabo Frio já imunizou 16.066 animais.

Para incentivar a vacinação e facilitar o acesso da população, a Secretaria de Saúde promove mutirões de atendimento de forma volante. A última ação itinerante do ano será no dia 23 de novembro, na zona rural do município.

Confira os locais para a vacinação dos animais: