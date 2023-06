Iguaba Grande vai receber um Mirante Municipal

Foi inaugurada na última sexta-feira (09), a Pedra Fundamental do novo ponto turístico de Iguaba Grande. A Prefeitura de Iguaba Grande, irá construir, no Morro da Caixa D’água, no bairro Pedreira, o Mirante Municipal. O local, que vai permitir uma visão 360º da cidade, será mais uma área de lazer para os moradores e turistas, com amplo espaço de lazer, área de alimentação com restaurante, acessibilidade, banheiros e muito mais.

A inauguração contou com a presença do vice-prefeito Alexandre da Farmácia, do ex-prefeito Huguinho e dos secretários, Jales Lins, Paulo Rito, Eronildes Bezerra, Cláudia Souza, Jorgino Fabiano, Vagnei Lessa, Miquéias Gomes, Alexandre Freitag, Carla Valle e também do Controlador Geral do Município, Paulo Sérgio. O secretário de Turismo Esporte e Lazer, Marcelo Durão, falou da satisfação de iniciar mais um grande projeto. “Que presente os moradores de Iguaba Grande ganham no mês do seu aniversário. É com grande emoção que iniciamos esse grandioso projeto que conta com uma estrutura moderna e muito atrativa para os turistas e o nosso povo”, disse Durão.

O Chefe de Gabinete e Secretário de Ordem Pública, Fábio Costa também expressou sua satisfação. “É um sonho se tornando realidade. Com essa obra iremos valorizar ainda mais nossa cidade”, disse o secretário. O Poder Legislativo foi representado pelos vereadores, Alan Rodrigues, Silvana Grimauth, Pastor Mauro, além de Tikinho, líder do governo na Câmara, “Mais uma grande iniciativa deste governo. Tenho certeza que boa parte da nossa população ainda não conhece esse espaço, mas passará a conhecer após a transformação que aqui irá acontecer”, completou o vereador.

De acordo com o prefeito Vantoil Martins, essa área merecia ser potencializada. “Estamos Em um dos pontos mais altos da cidade, aqui no bairro da Pedreira, e estamos oficialmente dando ordem de início as obras de construção do futuro Mirante do nosso município. Um local que será um ponto de encontro dos moradores e também de turistas. Um marco que nos enche de orgulho”, finalizou o prefeito.

Deputado Chiquinho Brazão e vereador de Cabo Frio, Átila da Ótica também estiveram presentes

A solenidade de início das obras contou com a presença do Deputado Federal Chiquinho Brazão que está visitando a cidade pelos 28 anos de sua emancipação. “Agradeço mais uma vez pelo convite, principalmente em uma data tão especial para Iguaba Grande. Nós sabendo da importância da inauguração desta pedra fundamental do novo Mirante para a cidade. Eu não tenho dúvida que o trabalho do Prefeito Vantoil, junto com sua equipe, farão história e terão grande avanço, principalmente, com o respeito que vejo que vocês possuem pelo meio ambiente”, declarou o deputado federal.

O mais novo vereador de Cabo Frio, Átila da Ótica, também esteve presente na inauguração. “É um prazer participar desse evento, a convite do Prefeito de Iguaba Grande Vantoil Martins e do meu amigo e Deputado Federal Chiquinho Brazão. O lançamento da pedra fundamental do novo ponto turístico da região. Iguaba Grande vem se destacando pelas inúmeras obras que atual gestão vem realizando no município. Hoje foi um dia de muita experiência e aprendizado, sempre digo que é importante o diálogo com as cidades vizinhas, vamos avançar nesse sentido”, disse o vereador.