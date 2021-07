Prefeitura de Cabo Frio realizou o ordenamento no bairro Jacaré nesta quinta-feira

Hoje, dia 15, as Secretaria de Mobilidade urbana, Ordem Publica e Secretaria de segurança pública realizaram o trabalho de ordenamento da Rua Samuel Bessa, no bairro jacaré, em Cabo Frio.

O intuíto dessa ação, é orientar e notificar os donos dos veículos abandonados nas vias públicas.

Após essa notificação os donos de Veículos automotores abandonados nas vias públicas terão o prazo de 10 dias para a retirada do veículo, a não retirada o próprio poder público irar fazer.

Esse ordenamento é um sonho antigo dos moradores do bairro Jacaré , pois as calçadas eram ocupadas por carros, placas de publicidades e por donos de ferros velho assim relatou os próprios moradores onde ficaram muito satisfeito com essa ação do poder público.