Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança com obras no bairro Vinhateiro

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, segue avançando com ações de melhorias no bairro Vinhateiro. Os projetos em execução no local tem como objetivo aprimorar a mobilidade urbana e revitalizar espaços públicos.

A segunda-feira (12/06) foi movimentada para os moradores da Rua Amadeu Franciscone de Medeiros. A via está recebendo ajustes na pavimentação. Vale destacar que o local recebeu ainda serviços de construção de calçada.

Ainda no bairro Vinhateiro, as obras de reforma e revitalização da praça do bairro também seguem em ritmo acelerado. Nesta segunda-feira (12/06), as equipes atuaram no plantio de gramas e mudas nos canteiros.

A praça do Vinhateiro conta com uma área de 3.129,86 m² e vai receber a instalação de novos bancos, construção de área pet substituição dos brinquedos antigos por novos, canteiros com árvores, academia popular, bicicletário, Quadra de areia e uma área com mesas de jogos. O objetivo da ação é proporcionar um espaço com mais conforto, lazer e qualidade de vida para os moradores.