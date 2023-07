Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia construção de nova praça no bairro Boqueirão

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deu início à construção de mais uma praça de lazer no município. O bairro beneficiado é o Boqueirão, que contará com um novo equipamento público em uma área de 286,77 m².

Nesta quarta-feira (19/07), as equipes responsáveis pelo trabalho atuaram na movimentação de terra para preparação do espaço. A próxima etapa envolverá a construção da fundação. As obras são feitas com recursos próprios da Prefeitura aldeense.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, comentou sobre a iniciativa. “Nosso objetivo é oferecer espaços mais organizados, com toda estrutura necessária, visando proporcionar mais momentos de lazer e qualidade de vida à população de São Pedro da Aldeia”, comentou.

O projeto prevê a implantação de poste decorativo em LED, área com mesas, paisagismo, área de convivência, passeio e playground, além de ponto de ônibus, que oferecerá mais conforto aos moradores da localidade.

Comerciante do bairro há dois anos, Luan dos Santos Mendes destaca a importância do trabalho. “Essas obras são muito relevantes para a população do Boqueirão, as crianças ganharão um espaço com mais conforto e dignidade para desfrutarem, sem falar na melhoria para nós, comerciantes. Em relação à instalação de um ponto de ônibus, essa iniciativa é de extrema importância para os moradores”, disse.