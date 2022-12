Presépios são instalados em diversos pontos de Cabo Frio

Neste período das festas de fim de ano, muitas pessoas começam a preparar a decoração natalina em suas casas, e a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, fez o mesmo, instalando presépios de Natal em alguns pontos da cidade.

As instalações artísticas foram colocadas no Horto Municipal Antonio Angelo Marques, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Portinho; e no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, que fica aberto diariamente, também das 8h às 16h.

Ainda há presépios que ficam com acesso aberto para a população e estão instalados em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Tamoios, e no coreto da Praça Porto Rocha, no Centro.

Os personagens em madeira foram esculpidos pelo artista plástico Gilmário Santana. A gestora ambiental e artesã Roberta Neves é a responsável pelo projeto, executado com materiais rústicos, como juta, palha e madeira.

As estruturas ficarão disponíveis durante todas as festividades natalinas, que se encerram no Dia de Reis, comemorado no dia 6 de janeiro. O presépio é um dos maiores símbolos do Natal e simboliza o nascimento de Jesus Cristo.

ORIGEM DOS PRESÉPIOS

O princípio se deu em 1223, por uma pregação feita por São Francisco de Assis, que criou uma forma teatral para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus. Com autorização do Papa da época, construiu um cenário vivo, impressionando a todos que viam a cena.

Com isso, as famílias que assistiram ao espetáculo adotaram o costume de montar um presépio dentro de suas casas, sendo que o costume foi rapidamente difundido por toda a Europa, normalmente pelas famílias mais nobres em razão dos altos custos.

Porém, a partir do século XV, os presépios passaram a ser fabricados em materiais mais baratos, a fim de proporcionar essa importante parte da história de Jesus a todos os cristãos.