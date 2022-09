Procon de São Pedro da Aldeia tem recebido reclamações contra agências de turismo

Os moradores de São Pedro da Aldeia interessados em adquirir serviços turísticos pela internet para outros destinos, nacionais ou internacionais, devem ficar atentos à venda de pacotes de viagens flexíveis com preços muito atrativos, que podem resultar em prejuízo para o consumidor. O alerta é feito pelo Procon aldeense, que tem recebido reclamações contra agências que realizam vendas de pacotes turísticos on-line. As demandas são relacionadas a reembolso, falha na prestação de serviço e cancelamentos. Para garantir seus direitos, o consumidor que se sentir lesado deve procurar o órgão aldeense e realizar sua reclamação.

É importante destacar que, no que tange a prestação de serviços contratados, o comprador tem seus direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 20 e 39, incisos II e V. O Procon aldeense está adotando todas as medidas cabíveis para proteger os consumidores aldeenses de eventuais abusos praticados pela empresa denunciada.

O diretor do Procon de São Pedro da Aldeia, Marcio Lisboa, falou sobre o assunto. “Nós estamos solicitando aos consumidores que foram lesados que entrem em contato com o órgão para formular essas reclamações, lavrando a termo as denúncias e reunindo todos os documentos comprobatórios. Caso esteja impossibilitado de comparecer ao Procon, o consumidor pode relatar os fatos e encaminhar os documentos por meio do Disque Denúncia”, explicou.

O consumidor pode encaminhar denúncias pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações, ou comparecendo pessoalmente à sede do órgão. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Para evitar ter seus direitos básicos feridos, o consumidor deve ficar atento a alguns detalhes. Confira algumas dicas compartilhadas pelo Procon do Estado do Rio de Janeiro: