Programação da Semana Esportizando começa nesta sexta-feira em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio está preparando uma série de atividades esportivas gratuitas para a população, a partir desta sexta-feira (21). As ações compõem o evento “Semana Esportizando”, com dezenas de espaços preparados para a prática de esportes em Cabo Frio e no distrito de Tamoios.

O evento vai acontecer em lugares como a Praia de Unamar, a Praia do Pontal de Santo Antônio, Praia de São Bento, Praia do Siqueira, Orla das Palmeiras e ginásios poliesportivos Vivaldo Barreto e Alfredo Barreto. A programação conta com vôlei de praia, ginástica artística, zumba, artes marciais, futevôlei, frescobol, treinamento funcional, dança e mais.

Para participar do evento, os interessados devem comparecer ao local onde a modalidade será realizada, no horário estabelecido. O evento é gratuito e aberto, sem necessidade de inscrição prévia. Confira abaixo a programação do evento que segue até o dia 26/11.

Tamoios

Torneio de vôlei de praia 4X4

21/10 – 13h às 17h, Praia do Pontal de Santo Antônio;

28/10 – 13h às 17h, Quartas de finais – Praia de Unamar (próximo ao posto de Bombeiro);

31/10 – 13h às 17h, Semifinais e finais – Praia do Pontal de Santo Antônio;

Aulão de Zumba

22/10 – 9h às 11h, Pontal de Santo Antônio;

24/10 – 16h às 17h30, Pontal de Santo Antônio;

26/10 – 16h às 17h30, Unamar;

28/10 – 16h às 17h30, Unamar;

31/10 – 16h às 17h30, Pontal de Santo Antônio;

Treino aberto de Vôlei de praia

24/10 – 15h30 às 18h, Praia do Pontal de Santo Antônio;

26/10 – 15h30 às 18h, Praia de Unamar (Próximo ao posto do bombeiro).

Apresentação de Ginástica Artística e acrobática

26/10 – 10h e 16h, na Escola Municipal Profª Anita Teixeira da Silva, em Santo Antônio, Tamoios.

Cada criança escolherá uma música e fará a apresentação com os elementos que foram aprendidos nas aulas.

Cabo Frio

Campeonato de Muay Thai e Clínica de Artes Marciais

28/10 – 8h às 12h, Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto

Torneio de Futevôlei

5/11 – 8h às 12h, Praia do São Bento;

Aulão de Treinamento Funcional

19/11 – 8h às 9h30, Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto – Jardim Esperança

Clínica de Frescobol e Gincana Recreativa

19/11 – 8h às 12h, Praia do Siqueira

Aulão de Zumba

26/11 – 8h às 9h30, Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto – Itajuru