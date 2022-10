Professora Yone Nogueira é a homenageada da 6ª Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação em Cabo Frio

A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) foi palco, nesta quinta-feira (20), do encerramento da 6ª Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A cerimônia contou com a entrega da Medalha Professora Yone Nogueira, que homenageia o maior destaque da produção científica cabo-friense no ano, mas que este ano consagrou a própria Yone.

O evento, que começou na terça (18), teve palestras e debates sobre temas atuais do cenário da inovação, além de premiações para os participantes e palestrantes.

“Este ano optamos por um evento enxuto, mas muito intenso, e terminamos com esta premiação. De forma inédita, vamos entregar a Medalha Professora Yone Nogueira para a própria. Ela tem uma história na ciência, tecnologia e inovação na nossa cidade e precisamos sempre valorizar e mostrar para a sociedade as pessoas que se dedicam nessas áreas”, disse o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio, Rafael Peçanha.

Muito feliz com a homenagem, a professora Yone Nogueira agradeceu pela premiação e fez um pedido especial aos participantes.

“Me sinto muito orgulhosa e privilegiada em ser cabo-friense aos quase 94 anos de idade. Agradeço de coração pelo presente e aqui homenageio todos os cabo-frienses que fazem parte da história. Cabo Frio é muito especial geograficamente, e os que ainda moram aqui precisam cuidar da nossa laguna, da cidade e dessa paisagem, que é única no mundo”, declarou Yone.

Na ocasião, também foi entregue o Diploma Otime Cardoso dos Santos aos apoiadores desta edição. São eles: Cesap Lagos; Faculdade Unyleya; Ferlagos; Knn Idiomas Unamar; a professora Marília Cândido; Onyou Centro de Ensino; Portal Publicar; Ser Instituto de Qualificação; Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio; Estácio de Sá; Spin Educacional; Universidade Veiga de Almeida; Upgrade Cursos e Yes Idiomas Unamar.

YONE NOGUEIRA

Graduada pela UERJ, mestra em educação pela UFF e pós-graduada em História Hispano-Americana pela Universidade de Madrid, foi professora do Colégio Miguel Couto por mais de vinte anos.

Foi uma das fundadoras da Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos), contribuindo para tornar Cabo Frio um município pioneiro da educação universitária na região.

Entre os anos de 1955 e 1958, Yone morou na França, onde fez sua especialização em Geomorfologia. Foi lá que a professora conheceu o movimento dos Albergues da Juventude e ampliando as suas realizações fundou o Albergue Muxarabi, o primeiro da região.

Ela também dá nome à Escola Municipal de Educação Infantil, situada na rua das Tainhas, no bairro do Peró.

O EVENTO

As atividades começaram na terça-feira (18), no Terminal de Transatlânticos, quando foi realizada a palestra “Gerando valor na Web”, com o diretor e presidente da Riogamer, Paulo Espanha.

Na quarta (19) o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em Tamoios, recebeu uma palestra com o Portal Publicar, além de atividades para alunos da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista e trabalhadores rurais. No mesmo dia, também foram realizados minicursos sobre aplicação de ciência, tecnologia e inovação no campo, para o mesmo público.

A Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação foi instituída no município, por meio da Lei Nº 2.953, de 29 de agosto de 2018. Os objetivos do evento são realizar ações de divulgação; produção científica, tecnológicas e de inovação nos equipamentos públicos municipais, além de promover atividades educacionais e de capacitação.