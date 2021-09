Projeto Assistência Itinerante atende 420 moradores no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio promoveu a primeira edição do projeto Assistência Itinerante, realizada no CIEP Amélia Ferreira dos Santos Gabina, no Manoel Corrêa. A ação levou diversos serviços que são oferecidos pelas secretarias de Assistência Social, de Governo, Junta Militar e Procon. Ao todo, 420 pessoas foram atendidas na edição inicial. O próximo bairro a receber a iniciativa será o Jacaré, nos dias 5, 6 e 7 de outubro.

A população do Manoel Corrêa foi beneficiada com diversos serviços gratuitos, como segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, registro de nascimento tardio, encaminhamento de segunda via de identidade, carteira de estacionamento para pessoas com deficiência, inserção do nome social para pessoas LGBTI+, orientações sobre Direito do Consumidor, Direitos da Mulher e demais orientações sociais.

A secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, esteve presente ouvindo as demandas do bairro. A gestora agradeceu a todos os envolvidos e à população.

“Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, à Secretaria de Governo e à Comunicação pelo apoio, a todos os superintendentes e funcionários da Assistência, ao Adriano Brisola por tornar este projeto possível, e, principalmente a todos moradores do Manoel Corrêa. Esse é um bairro muito querido pelo prefeito José Bonifácio e que foi escolhido para ser também o primeiro a receber a Moeda Social Itajuru, iremos avançar por toda a cidade. Estou muito emocionada, sinto que de fato estamos mostrando a que viemos e desenvolvendo políticas públicas. Estamos levando os nossos serviços e programas para as comunidades e para as pessoas que mais precisam deles”, agradeceu Nilza.