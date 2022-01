Projeto Maria Lê disponibiliza livros com preços acessíveis em Arraial do Cabo

O Projeto Maria Lê está em Arraial do Cabo com livros para todos os gostos, com preços acessíveis. O estande está instalado ao lado da Casa de Vidro, na Praça da Bandeira e ficará no local até o dia 13 de fevereiro. A feira de livros funciona todos os dias, das 11h às 21h. A realização é da Maluco por Leitura, com apoio da Superintendência Municipal de Cultura.

O objetivo do projeto é levar o livro às ruas e praças, estimulando a leitura de forma simples, prática e a um baixo custo. O Maria Lê é voltado a todas as idades e públicos.

Os livros expostos são novos, mas há também uma seção de sebo técnico na área pedagógica, lançamentos infantojuvenis, romance, suspense, religiosos, fantasia, infantil, culinária, curiosidades e outros. É o segundo ano que a tenda literária Maria Lê é montada em Arraial do Cabo.