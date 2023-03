Projeto OdontoSesc chega a São Pedro da Aldeia

O Projeto OdontoSesc chegou a São Pedro da Aldeia com a oferta de serviços odontológicos gratuitos. A unidade móvel está estacionada na praça do bairro São João, onde ficará por 90 dias úteis. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o Sesc RJ, com o apoio de diversas Secretarias Municipais. A cerimônia de lançamento do projeto e as inscrições para atendimento foram realizadas nesta quarta-feira (01/03).

O prefeito Fábio do Pastel acompanhou de perto as atividades do dia. “Essa é uma parceria muito interessante para o munícipe, por isso estamos muito felizes em estar aqui hoje. Tenho certeza que o projeto vai funcionar muito bem. Agradeço a cada um que se disponibilizou para estar aqui, cuidando do bem-estar das pessoas”, comentou.

Representando o Sesc RJ, o presidente do Sindcom, Adelson Vargas, agradeceu aos envolvidos no projeto. “Quero agradecer ao presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, pela liberação da unidade móvel OdontoSesc e a todos vocês que estão aqui hoje. Agradeço também à equipe da prefeitura pelo acolhimento aos profissionais que aqui irão atuar”, disse.

Também participaram do evento o vice-prefeito, Júlio Queiroz, o secretário adjunto de Média e Alta Complexidade, Marcelo Fonseca, além do secretariado municipal, vereadores, representantes do Sesc RJ e da sociedade civil.

O cadastro dos pacientes teve início após a distribuição de senhas. Ao todo, foram disponibilizadas 320 vagas, sendo 160 para agendamento imediato e 160 para fila de espera, que será chamada conforme as altas clínicas.

Na oportunidade, os cidadãos inscritos também receberam mudas de plantas nativas produzidas no Horto Municipal. A doação foi fruto de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. Os secretários Mario Flavio Teixeira e Thiago Ribeiro também marcaram presença no lançamento do projeto.

A chegada do OdontoSesc ao município é fruto do trabalho conjunto entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Serviço Social do Comércio (Sesc RJ). A iniciativa oferta serviços de atenção básica em odontologia, obturação, extração, raspagem, limpeza, profilaxia e raio-x, além de atividades educativas e de promoção à saúde.

Adriana Leal, moradora do bairro São João, foi a primeira pessoa na fila de interessados. Ela conheceu o projeto por meio da sua agente de saúde, que avisou sobre o evento. “Para a gente é uma ótima oportunidade, porque nos ajuda bastante. O sorriso é o nosso cartão de visita, então precisamos cuidar dele. É muito importante a Prefeitura promover esse tipo de ação, a gente fica muito feliz e satisfeita com o trabalho”, afirmou.

Acompanhadas dos respectivos esposos, as irmãs Dilma Messias Marins e Janeide Messias Gonçalves compareceram à praça do bairro São João em busca dos cuidados com a saúde bucal. “Estamos achando ótimo o projeto, por isso aproveitamos a oportunidade para vir em família”, comentou Janeide.

Além de se inscreverem para o serviço odontológico, os moradores também puderam participar de oficinas infantis e de atividades lúdicas comandadas pela equipe de palhaços Boleadores, formada por Larice Matar, a palhaça Amora da Silva, o Fábio, o palhaço Catim Catinguento, e a Aline Figueiredo, a palha Magnólia.