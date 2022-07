Projeto “Quem Ama, Cuida” realiza ação de limpeza das praias neste sábado em Arraial do Cabo 

Sábado (30) é dia de cuidar da Praia Grande e da Restinga! Esta será a 2ª Ação de Limpeza das Praias realizada pelo “Projeto Quem Ama, Cuida”, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo e a iniciativa privada do Município. O objetivo é ressaltar a importância de cuidarmos das nossas belezas naturais de forma consciente, principalmente acerca do descarte adequado do lixo.

O evento é aberto aos voluntários e começa às 9h, com ponto de encontro na guarita da Rua Rebeche. O início dos trabalhos está previsto para às 9h30, em frente ao estacionamento dos buggys, e a duração aproximada é de duas horas. A coleta será feita dentro da restinga e também pela faixa de areia da Praia Grande, a pé, em direção ao Mirante Flavia Alessandra.

Ao final, será feita a catalogação e pesagem dos resíduos coletados. Os dados processados ajudam a identificar qual o tipo de resíduo pode ser mais incidente, identificação de sua origem e a definir medidas mitigadoras.

“A nossa primeira edição foi na Prainha e na Graçainha. Sempre tive essa iniciativa de limpar durante meus mergulhos, só que um dia eu documentei e postei. Muita gente comentou demonstrando vontade de participar e, hoje, o projeto deixou de ser uma coisa particular e se tornou pública”, comenta Tainã Oliveira, responsável pelo Projeto Quem Ama, Cuida.