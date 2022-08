Quadra é inaugurada em escola do Alecrim, em São Pedro da Aldeia

Nem a chuva foi capaz de conter a animação da comunidade escolar do bairro Alecrim. Na tarde da quarta-feira (24), foi inaugurada a quadra poliesportiva da E. M. Vidal de Negreiros, o sétimo equipamento desportivo entregue na gestão do prefeito Fábio do Pastel. O espaço para práticas de esporte com segurança conta, ainda, com cobertura metálica e vestiários feminino e masculino.

Carregando o nome da professora Josete Almeida da Silva, a quadra presta homenagem à educadora que tanto dedicou o seu talento de ensinar aos alunos do Alecrim, repassando sua sabedoria até o fim de sua breve jornada na vida. Josete fez história e deixou sua importante marca na E. M. Vidal de Negreiros, unidade que hoje atende 645 alunos da Educação Infantil ao Segundo Segmento de Ensino Fundamental.