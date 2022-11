Quarta dose para Covid-19 disponível para 18 anos ou mais em Búzios

A vacinação acontece toda semana em dias fixos para cada unidade de saúde do município

A aplicação da segunda dose de reforço, a chamada 4ª dose, da vacina para imunização da Covid-19 continua disponível em Búzios, e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que já está liberada para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Basta que o munícipe vá até a UBS do bairro onde mora, no dia especificado na escala abaixo, com cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Quem ainda não tomou as demais doses anteriores também podem procurar as unidades de saúde para mais informações sobre como completar o esquema vacinal. Apesar de Búzios manter índices baixos de contaminação pelo vírus, o número de contaminados teve um aumento no país nas últimas semanas, e é importante estar imunizado.

O Ministério da Saúde (MS) lembra que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de três anos de idade ou mais.

Escala

• Terça: José Gonçalves, João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro)

• Quarta: Lilson M de Souza (Cem Braças), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Dr° Paulo Acherman (Ferradura), Clinica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Quinta: Benildo Motta (São José), Gregório A de Oliveira (Capão), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava)

• Sexta: Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

Horários

Com exceção das UBS Lilson M de Souza, em Cem Braças, Olavo de Carvalho, na Vila Verde, e Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), que, por conta do programa de horário estendido, é de 8h às 19h, as demais Unidades realizam a vacinação das 9h as 16h.