Usuários da “Oficina Viver Melhor” de Búzios participam de passeio cultural no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (8), a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Rasa, promoveu um passeio cultural aos usuários da “Oficina Viver Melhor”, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Rio de Janeiro.

O roteiro incluiu uma visita guiada pelo Palácio Tiradentes e no final do dia um show do projeto Sons da Independência que é uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Na ocasião, os cantores Toni Garrido e Mart’nália fizeram uma apresentação musical em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, bem como os 100 anos da pedra fundamental do Palácio Tiradentes. Os shows apresentaram repertório de pérolas da música popular brasileira, e leitura do diverso cancioneiro popular brasileiro produzido no Rio de Janeiro e que foi de significativa importância na construção da identidade cultural nacional.

A Secretária Joice Costa, a Coordenadora do CRAS da Rasa, Silvana Lessa, o Instrutor de Capoeira, Luis Marcelo e a Técnica do SCFV, Psicóloga Luana Costa acompanharam o grupo.