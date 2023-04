Ranchos de Pesca Rogério Oliveira de Souza é inaugurado em São Pedro da Aldeia

A sexta-feira (28/04) foi especial para os pescadores da Baleia. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, inaugurou os Ranchos de Pesca Rogério Oliveira de Souza e a sede da Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia. Foram entregues 21 ranchos, construídos com recursos próprios da Prefeitura aldeense. A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes federais, pescadores e familiares.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel comentou sobre a importância da obra para o bairro da Baleia e os cuidados que os pescadores devem ter com o espaço. “Em primeiro lugar, é nossa obrigação zelar pelos pescadores. É muito importante a entrega desses ranchos para a classe pesqueira. Esse é um momento de muita felicidade para a nossa gestão, por isso, fica aqui o meu pedido aos que trabalham aqui: cuidem do espaço, afinal, é importante sempre encontrar um local limpo e agradável”, comentou.

O vice-prefeito Julio Queiroz relembrou o homenageado e ex-presidente da Associação, Rogério Oliveira de Souza (in memorian). “Rogério foi uma pessoa visionária, que sempre batalhou pelos direitos dos pescadores. Ele foi uma pessoa muito querida, e acredito que se estivesse aqui, ele ficaria muito realizado com a obra”, afirmou.

Rogério Oliveira de Souza era pescador, ex-presidente e um dos fundadores da Associação de Pescadores da Baleia. Sua família, incluindo a viúva Zenilda Salvador, participou da cerimônia. Emocionada, Zenilda agradeceu a homenagem. “Meu marido lutou muito para que esse rancho fosse construído. Tenho certeza que ele estaria muito feliz em poder ver a obra concluída”, declarou.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, também celebrou a inauguração. “A entrega dos ranchos é extremamente gratificante. São Pedro da Aldeia é um município que vive da pesca, ela é uma parte importante da nossa economia que impulsiona o desenvolvimento. A nossa gestão valoriza o pescador artesanal e a inauguração dessa obra é uma das nossas iniciativas”, disse.



O presidente da Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, Paulo César Gonçalves, ressaltou a luta da classe pesqueira e agradeceu à gestão municipal pela realização da obra. “A classe pesqueira está muito feliz, porque essa foi uma luta de anos. A pesca é o nosso sustento e a Lagoa de Araruama é a nossa casa. Agora, o pescador tem a condição e o espaço para guardar o seu material. É uma honra também termos aqui a sede da nossa Associação, que tanto reivindicamos, então poderemos receber pescadores de outras localidades para fazermos as nossas reuniões. Agradecemos a gestão municipal, e em especial, ao prefeito Fábio do Pastel, pois ele realizou um sonho antigo da nossa associação”, destacou.

O evento teve um momento simbólico de assinatura do termo de permissão de uso com o pescador Ricardinho. Ao todo, os ranchos de pesca irão beneficiar 30 pescadores associados.

Fábio do Pastel e pescador Adão, fotografado por Mario Marcio. Foto: Robson Cruz

Também estiveram presentes na cerimônia o Secretariado Municipal, o chefe de gabinete, Moisés Batista, o presidente da Câmara Municipal, vereador Denilson Guimarães, o vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Franklin da Escolinha e os vereadores Mislene, Chiquinho de Dona Chica, Chimbiu, Fernando Mistura, Vitinho de Zé Maia, Jean Pierre e Marcio Soares. A solenidade contou, ainda, com a participação da representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, superintendente substituta do Rio de Janeiro, Maria Paula Almeida.