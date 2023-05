Atleta de Cabo Frio é campeã brasileira de jiu-jítsu na categoria infantil

O campeonato é o maior do país e um dos mais importantes do mundo; a cabo-friense esteve entre os mais relevantes atletas e trouxe para casa sua 20ª medalha de ouro

A atleta Gabi Yamaguchi venceu, no sábado (29), o Campeonato Brasileiro de Jiu-jítsu. A competição é a maior do país e uma das mais importantes do mundo. O evento começou no fim de semana e ocorre até o dia 7 de março em Barueri, em São Paulo. A representante de Cabo Frio na categoria infantil 2 trouxe para casa sua 20ª medalha de ouro. O evento foi organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e reuniu mais de 7 mil atletas de diversos estados do país.

“Ser campeã do maior e mais difícil evento de jiu-jítsu do mundo é muito gratificante. Só eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. São muitas horas de treino por dia, tem que ter muito foco e determinação. E isso eu tenho de sobra!”, disse Gabi.

Em apenas um ano de competição, a lutadora mirim de apenas dez anos de idade acumula 32 títulos, sendo 5 cinturões e 27 medalhas: 20 ouros, 4 pratas e três bronzes.

Seja um patrocinador

Para arcar com os custos das viagens semanais, a família está em busca de patrocinadores para a Gabi. Quem desejar ser um impulsionador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssi