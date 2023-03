Rede de varejo, após rombo milionário, já está vendendo ovos de Páscoa em Cabo Frio

Após o Carnaval, a expectativa agora é para as comemorações de Páscoa. A data será comemorada no dia 9 de abril, mas como de costume, no varejo as vendas iniciam logo depois da folia de Carnaval.

Depois da polêmica envolvendo os donos das Lojas Americanas e o rombo fiscal, a internet ficou especulando se os tradicionais ovos de Páscoa estarão à venda nas lojas.

E, nós, do Jornal do Sábado, afirmamos que sim. A loja de um shopping em Cabo Frio está já repleta dos chocolates. Americanas teve de pagar à vista compra de R$ 13 milhões de ovos de Páscoa.

Os preços dos ovos variam, há opções de $19,90 até $109,90. Os valores subiram cerca de 10% a 15%.

Monique Amorim