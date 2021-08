Rei e Rainha do Mar 2021 terá etapa de abertura em Cabo Frio

Um dos eventos esportivos mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, o Circuito Rei e Rainha do Mar terá a primeira etapa do ano na praia do Peró, nos dias 11 e 12 de setembro, reunindo provas de corrida, natação e canoa havaiana.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 05 de setembro (saiba como em @reierainhadomar ).

As competições começam no sábado (11), às 7h, com a prova de maior destaque: a travessia Super Challenge 10k, que na edição de 2020 foi vencida pela campeã olímpica Ana Marcela Cunha. No mesmo dia, os inscritos na canoa havaiana disputam as categorias Sport (5 km) e Pro (10 km).

No domingo (12), novamente às 7h, o evento começa com os atletas de Trail Run percorrendo a distância de 8 km. Na sequência, é a vez da Beach Run (2 km e 5 km) e da Beach Biatlhon (1k m natação + 2 km corrida na areia). No mesmo dia acontecem as provas de natação Sprint (1 km), Open (500 m), Classic (2 km) e Challenge (4 km). As duas últimas terão formato de travessia, com largada na praia das Conchas e chegada na praia do Peró.

As crianças terão provas específicas: a Kids Run, com largada às 10h30 (3 e 4 anos, 50 m; 5 a 7 anos, 100 m; 8 a 10 anos, 300 m e 11 a 13 anos, 600 m); e a Kids Swim (9 a 11 anos, 200 m; 12 e 13 anos, 400 m). Todas as modalidades do domingo terão a categoria Pessoa com Deficiência (PcD).