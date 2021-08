Retorno às aulas em Arraial do Cabo no Sistema Híbrido tem dia tranquilo

As aulas na Rede Pública Municipal de Ensino de Arraial do Cabo retornaram nesta segunda-feira (9) no Sistema Híbrido. Os primeiros alunos a voltarem foram os da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Secretária de Educação, Isalira Gomes, disse que o retorno foi tranquilo. “Alguns alunos deixaram para aderir ao Modelo Híbrido somente hoje, mas tivemos um retorno bastante tranquilo”, observou.

Calendário de volta às aulas – A partir do dia 23 de agosto até 4 de outubro, retornarão as aulas os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O Decreto 3.380, que trata do retorno das aulas na cidade no Sistema Híbrido, foi publicado na edição do dia 16 de julho do Diário Oficial do Município.

As escolas seguem rigorosamente aos protocolos de segurança sanitária determinados pela Secretaria Municipal de Saúde e o de Retomada das Atividades Presenciais da Educação de Arraial do Cabo.