UBS é inaugurada no Arpoador, em Búzios, e rede de atendimento é ampliada

A prefeitura de Armação dos Búzios entregou, na manhã desta segunda-feira, 9, a Unidade Básica de Saúde João de Souza dos Santos. Desta vez, a população beneficiada é da região do Arpoador e Cruzeiro, no bairro Rasa.

A UBS possui conforto e comodidade aos pacientes, com salas e equipamentos de alta qualidade e equipe médica, ampliando a atenção básica e o acesso da população a ofertas de saúde mais próximas das suas residências.

A escolha do nome é em homenagem ao João de Karolla, antigo pescador e administrador da construção do ICAB – Iate Clube de Armação dos Búzios, localizado na praia dos Ossos.

O chefe do Executivo, Alexandre Martins, esteve presente na solenidade e destacou a importância da nova unidade para o balneário.

“Essa nova unidade é mais que bem-vinda, pois significa avanços na atenção primária de saúde de Búzios. Estamos trabalhando para que os moradores não precisem se deslocar tão longe para ter acesso ao atendimento básico. Quero agradecer ao nosso secretário da pasta, Lêonidas, e a todos os profissionais envolvidos por toda entrega ao projeto e dedicação com os munícipes. Nada me deixa mais feliz do que poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e a universalização do sistema de saúde”, comentou o gestor.

O ato contou com a presença do secretário da pasta, Lêonidas Heringer, do vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, e demais servidores.