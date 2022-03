Reunião Discute Projeto de Alteração da Área de Preservação Ambiental e da Pesca Artesanal de Búzios 

Na segunda-feira (14) aconteceu na Câmara Municipal de Búzios a segunda reunião para tratar do Projeto de Lei de alteração da Área de Preservação Ambiental e da Pesca Artesanal do Município (APAPAB).

Conduzida pelo vereador Niltinho De Beloca, a reunião contou com a presença do presidente do Legislativo Rafael Aguiar, do vereador Josué Pereira; do Secretário de Meio Ambiente e Pesca Evanildo Nascimento e de representantes do Conselho da Pesca, Conselho Municipal do Meio Ambiente, da Colônia de Pescadores Z-23 e pescadores.

“Nossa reunião foi mais um encontro importante, com a presença dos pescadores e da equipe de meio ambiente, onde dúvidas foram sanadas e argumentações desenvolvidas. Estamos trabalhando juntos para que consigamos uma ótima lei elaborada em conjunto. Estou muito feliz em ver a participação de nossos pescadores”, destacou o vereador Niltinho.