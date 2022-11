Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio aprova implantação do Centro de Especialidades de Tamoios

O Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio aprovou, em reunião realizada nesta segunda-feira (31), a implantação do novo Centro de Especialidades Médicas e Apoio Diagnóstico (CEAD) no distrito de Tamoios. O local vai proporcionar uma série de consultas e exames médicos para a população, sem a necessidade de deslocamento até a área central do município.

A reunião do Conselho de Saúde foi realizada no auditório da Prefeitura de Cabo Frio. A implantação do Centro de Especialidades de Tamoios foi aprovada por oito votos favoráveis e três contrários.

Na mesma data ocorreu também a posse do novo secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, como membro do Conselho. A ocupação da vaga pelo gestor da pasta é prevista em Regimento Interno.

“Além da honra de tomar posse hoje, fico fico muito feliz com a aprovação do CEAD. A falta infraestrutura daquele prédio é uma questão muito dolorida para a população de Tamoios. Os moradores já foram lesados pela obra do antigo Hospital de Tamoios, que foi entregue como cartão postal, mas sem condição mínima funciona. Com o Centro de Especialidades, as pesoas passarão a realizar exames perto de casa. Não vamos perder mais tempo e juntos vamos avançar para garantir a qualificação do serviço em Tamoios”, afirmou o Janio.

Durante a reunião, o secretário reforçou a importância do diálogo, atuação em parceria e unificação dos objetivos.

“Precisamos resgatar essa cultura dos canais de participação social. Reforço neste momento a importância da parceria e colaboração do Conselho Municipal de Saúde em todo o processo de gestão. Nossa missão não é fácil, mas tenho certeza de que, juntos, vamos vencer esse grande desafio”, afirmou Janio Mendes.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado que tem as funções de acompanhar, deliberar, avaliar e fiscalizar políticas públicas. A composição é formada por representantes governamentais, de entidades prestadoras de serviços de saúde, de trabalhadores do setor e da sociedade civil organizada.