Centro de Reabilitação dr São Pedro da Aldeia oferece atendimento psicopedagógico a crianças

O Centro Municipal de Reabilitação de São Pedro da Aldeia oferece atendimento psicopedagógico a crianças com dificuldades de aprendizado e cognição, ou distúrbios de atenção. O objetivo é ajudar os pacientes a recuperarem o prazer pelo saber, corrigir déficits no processo de aprendizagem, com investigação e intervenção corretas, bem como corrigir lacunas da escolarização inicial e superar dificuldades encontradas.

Dessa forma, o paciente, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, pode melhorar o desempenho acadêmico ou no trabalho, buscando compreender seu processo de aprendizagem e possíveis dificuldades, além de nortear seu percurso no aprender.

A cidadã Elisângela dos Santos Silva, moradora do bairro Flexeira, leva o filho Felipe Silva Neves, de 6 anos, para acompanhamento psicopedagógico e falou sobre a experiência. “Eu vejo um desenvolvimento muito grande na parte pedagógica, na motora e comportamental do meu filho. A acolhida deste Centro de Reabilitação foi fundamental para mim e, principalmente, para ele. Agradeço muito a Deus e aos profissionais que aqui trabalham, lembro do dia que aqui cheguei, com papéis em mãos, e pude falar diretamente com a coordenadora do setor, o que para mim foi importante. Estou muito feliz, pois meu filho agora interage, conversa. Ele era uma criança muito descontrolada emocionalmente, brigava com as outras, não queria conversar e, agora, ele está mais sociável na escola. A Rejane tem feito um trabalho lindo, o Felipe já consegue escrever o primeiro nome, coisa que ele não fazia”, destacou.

A psicopedagoga Rejane Marques de Jesus é a responsável pelo tratamento. “O Felipe tem diagnóstico de transtorno do espectro autista e chegou aqui com dificuldades de aprendizagens significativas em relação à leitura, identificação das cores, diferenciação de objetos e suas utilidades, necessitando de um acompanhamento profissional. Fizemos um acompanhamento especializado em torno de intervenções e estímulos de atenção de forma criativa e lúdica, possibilitando um grande avanço, pois ele já está reconhecendo as letras do alfabeto e os números, fazendo a distinção entre elas, entre outros avanços da criança. É muito gratificante ver o sucesso do nosso trabalho junto ao Felipe”, afirmou.